Во Владимирском государственном университете пройдет региональнаяярмарка вакансий для выпускников...

Во Владимирском государственном университете пройдет региональнаяярмарка вакансий для выпускников вузов.Во Владимирском государственном университете на проспекте Строителей, пройдет региональная Ярмарка вакансий для выпускников вузов, специалистов педагогических направлений и колледжей, которые ищут работу в сфере образования. Более 800 вакансий будет представлено на мероприятии 11 апреля в 12:10.В их число входят вакансии по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, коррекционным школам-интернатам, учреждениям среднего профессионального образования и детским домам Владимира и Владимирской области.Образовательные организации региона больше всех нуждаются в работниках дошкольного образования и учителях начальных классов, а также преподавателях русского языка и литературы, иностранного языка, информатики, математики, физической культуры и специальных дисциплин, а также мастерах производственного обучения.Фото - pxfuel.com