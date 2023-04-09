Жителей Владимирской области приглашают к участию в проекте «Лица Победы». В преддверии 9 мая...

Жителей Владимирской области приглашают к участию в проекте «Лица Победы».В преддверии 9 мая Музей Победы на Поклонной горе приглашает жителей Владимирской области присоединиться к масштабному всенародному проекту «Лица Победы», который призван сохранить память о военном поколении. Здесь собирают материалы обо всех, кто внёс свой вклад в разгром нацизма – о тех, кто сражался на фронте или трудился в тылу.«Этот проект даёт возможность каждому увековечить память о своих родственниках, воевавших на фронте, сражавшихся в подполье или партизанских отрядах, работавших в тылу, и передать свои семейные истории на вечное хранение в Музей Победы. Участие в создании столь масштабного архива позволит почувствовать причастность каждой семьи, каждого человека к общей истории нашей страны», – отметил директор Музея Победы Александр Школьник.Жители нашего региона передали уже тысячи историй о своих близких.Для внесения истории в проект необходимы фотография и биография родственника. Передать материалы можно через сайт проекта лицапобеды.рф. После проверки модераторами карточка с информацией станет доступна для поиска на портале. Также в Музее Победы создана мультимедийная экспозиция «Лица Победы», и каждый участник проекта, приехав в Москву, может прийти в музей и показать детям и внукам портрет своего предка на большом экране.Сейчас в образовательных организациях страны ведётся большая патриотическая работа – создаются книги памяти, различные творческие и исследовательские проекты, которые рассказывают о выпускниках школ, прабабушках и прадедушках учеников.Всенародный исторический проект «Лица Победы» запущен по инициативе Музея Победы 3 декабря 2019 года. Сегодня проект насчитывает более 850 тысяч семейных историй. Это биографии фронтовиков и тружеников тыла.Фото pxfuel.com