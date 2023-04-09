Жителям Владимирской области предлагают выбрать способ оплаты за тепло. Областное министерство...

Жителям Владимирской области предлагают выбрать способ оплаты за тепло.Областное министерство государственного регулирования цен и тарифов разместило на своем сайте опрос для жителей Камешкова. Темой опроса стало определение более удобного способа оплаты услуг за отопление.Тем, кто оплачивает отопление по нормативу, предлагается выбрать один из следующих способов: либо только за отопительный период, либо равномерными частями в течение всего года. Их в особенности призывают пройти опрос, ведь от результатов зависит не только будущее коммунальных начислений, но и сумма платежа.Владельцам квартир в домах, оборудованных прибором учета, также предлагается два варианта: либо за отопительный сезон, либо в течение 12 месяцев.Фото - pxfuel.com