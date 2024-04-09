10 апреля во Владимире ограничат движение транспорта во время празднования...

10 апреля во Владимире ограничат движение транспорта во время празднования «Ураза-байрам».Администрация Владимира информирует, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения во время празднования «Ураза-байрам» 10 апреля с 5.00 до 9.00 утра будет ограничено движение всех видов транспорта по внутриквартальному проезду к улице Добросельской на участке от дома №162-а до №164.Внимание!Автотранспорт будет направлен в объезд по внутриквартальному проезду от здания №166 до №186 по улице Добросельской.Владимирцам напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям - о своевременном выборе путей объезда.Фото: пресс-служба администрации города Владимира