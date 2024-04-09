Об этом рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.

Сегодня, 9 апреля, 20 владимирских добровольцев отправились в зону СВО. Об этом рассказали сотрудники пресс-службы городской администрации.«Внимательно и четко исполняйте приказы командира. Бронежилет и шлем должны быть вашими «лучшими друзьями» – это первая линия защиты», – напутствовала бойцов Елена Янина, заместитель Министра образования и молодежной политики.Сначала бойцы поедут в специальные учебные подразделения, после чего отправятся в зону боевых действий.