Бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству...

Бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Муромского района обвиняют в 3-х преступленияхСледственными органами регионального управления СК во взаимодействии с сотрудниками регионального УФСБ и УМВД завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству администрации Муромского района.Речь идёт о совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), и преступления по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).В пресс-службе СУ СК России по Владимирской области поясняют:«… Следствием установлено, что в 2021-2022 годах обвиняемая оформила документы, содержащие заведомо ложные сведения о нахождении на муниципальных участках, арендуемых от имени своих родственников в сёлах Лазарево и Чаадаево Муромского района, объектов капитального строительства – гаражей. После этого женщина подписала документы о продаже родственникам земельных участков по заниженной цене в размере 25 % от их кадастровой стоимости. Аналогичным образом обвиняемой после увольнения приобретен участок в селе Ковардицы Муромского района от имени брата. В дальнейшем часть участков женщина реализовала третьим лицам...»В результате местному бюджету причинен ущерб в размере более 720 тысяч рублей.Следователем СК на один из земельных участков обвиняемой был наложен арест.В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области