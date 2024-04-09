«Творческий проект задуман не случайно. Таким нестандартным способом мы привлекаем внимание к знакомым страницам истории нашего древнего города.

«Творческий проект задуман не случайно. Таким нестандартным способом мы привлекаем внимание к знакомым страницам истории нашего древнего города. Ведь именно здесь Иваном Грозным была основана первая в России певческая школа. И в XXI веке мы собираем юные дарования, чтобы вновь и вновь зажигать звезды. В этот особенный год мы впервые собираем семьи, в которых дети узнают о музыке именно от своих родных», - так охарактеризовала врио директора музея-заповедника «Александровская слобода» Марина Рыбакова прошедший 8 апреля XVI молодежный фестиваль «Слобода музыкальная».На сей раз, учитывая тематику Года семьи, помимо воспитанников Школ искусств музей-организатор приглашал семейные коллективы, в творчестве которых ярко отражена преемственность поколений. В последние годы к самым масштабным музыкальным проектам «Слободы» подключилась Александровская районная детская школа искусств им. В. В. Зубова. Она стала не только творческим партнером (ее воспитанники всегда выступают на фестивале), но и концертной площадкой с хорошей аппаратурой и комфортным зрительным залом (главная экспозиция музея уже не вмещает всех гостей).По фестивальной краткой статистике этого сезона: более 150 участников из 10 городов выступило с 56 вокальными, инструментальными и хореографическими номерами. 16 из них подготовили 11 семей. Одна из таких участниц Татьяна Новокрещенова поделилась эмоциями: «Год семьи мотивирует на подвиги. Больше двадцати лет не держала домру в руках. Было очень волнительно, но мы справились! Спасибо всем причастным к организации фестиваля».А открылся он выступлением известного местного коллектива – Народного ансамбля народных инструментов «Былина», в котором тоже прослеживается семейственность. Его основатель и бессменный художественный руководитель Валерий Владимирович Галкин привил любовь к музыке сыну Сергею, который теперь не только выступает вместе с отцом, но и сам преподает в школе искусств.Талантливые семьи были отмечены специальными дипломами от администрации начальником Комитета по культуре и социальной политике А.В. Малиновским и главой Александровского района А.В. Кузнецовой, которая подчеркнула: «По своим смыслам это удивительное событие в культурной жизни района, направленное на воспитание молодежи. Музей-заповедник всегда был флагманом в этом направлении. Традиции, созданные им, крепнут, поскольку основаны они на подлинной культуре, идущей из глубины веков. Безусловно, у фестиваля большое будущее!». Сами музейщики тоже верят в долгую и счастливую жизнь своего музыкального проекта, свидетельство тому – растущее количество участников и неугасающая любовь к высокому искусству!