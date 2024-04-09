Двоих несовершеннолетних жителей Гусь-Хрустального обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере.

Двоих несовершеннолетних жителей Гусь-Хрустального обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ в крупном размере. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Правоохранители предварительно выяснили, что ребята 2007 года рождения забрали в региональной столице большую партию нелегального зелья и оборудовали в Гусь-Хрустальном 14 тайников-закладок. Их деятельность пресекли стражи порядка, а вещества изъяли.«По ходатайству следователя СК судом в отношении несовершеннолетних избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.