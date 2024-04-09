Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил всем неплательщикам досудебные претензии, информирующие о задолженности и необходимости ее погасить.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» направил всем неплательщикам досудебные претензии, информирующие о задолженности и необходимости ее погасить. Требования были разосланы 11 908 недобросовестным клиентам компании.Если в течение 15 дней долг перед «ЭнергосбыТ Плюс», то будет направлено обращение в суд для принудительного взыскания долга (в том числе начисленных пеней) или введено ограничение электроснабжения. По решению суда сотрудники ФССП регулярно накладывают арест на счета, транспорт и ценное имущество, взыскивают долги с зарплаты или иных доходов.Только за три месяца Владимирский филиал направил в суд более 4 800 исковых заявлений в отношении должников, недоплативших в совокупности 45 миллионов рублей. За этот же период компания адресовала в региональное управление ФССП, банки и Пенсионный фонд около 6 000 судебных решений о принудительном взыскании с неплательщиков 24 млн руб.«ЭнергосбыТ Плюс» настоятельно рекомендует не копить долги и не доводить ситуацию до критической. Компания готова индивидуально подходить к каждому случаю неоплаты энергоресурсов, особенно если это связано со сложным семейным и материальным положением.Напоминаем, что своевременная оплата коммунальных услуг – основной источник подготовки теплосетевого комплекса к отопительному сезону. Произвести оплату быстро и без комиссии можно в «ЭнергосбыТ Плюс» на сайте или в мобильном приложении.Реклама.