«Это вам не дайвинг в Египте»: владимирским водолазам пришлось извлекать из трубы пень. Об этой...

«Это вам не дайвинг в Египте»: владимирским водолазам пришлось извлекать из трубы пень.Об этой истории рассказали спасатели в своем официальном сообществе Вконтакте «Поисково-спасательный отряд г.Владимира».6 апреля им пришлось ликвидировать засор трубы перелива на озере Глухое в районе СНТ «Связист».Выяснилось, что внутрь трубы кто-то засунул пень, что привело к отсутствию сброса воды в озеро «Глухое».Вот что рассказывают сами спасатели:«… Условия погружения просто жесть: видимость - ноль, температура воды +4, в воде мусор и грязь. Опасность заключалась в том, что при нулевой видимости водолаза могло засосать внутрь трубы. Но нашего Сергея Константинова это не остановило...»Трубу благополучно освободили. Но как же там оказался… пень?По словам местных жителей, его в трубу засунули специально, чтобы вода не текла в озеро Глухое.«… Вот и получается, что часть садов тонет, другая диверсии устраивает, а спасатели из-за этого рискуют жизнью...» - грустно, но твёрдо подводят итог «спасения» трубы наши бравые ребята.Фото: https://vk.com/pso33