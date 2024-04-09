Фирменный поезд №59/60 «Волга», курсирующий на Горьковской железной дороге по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург, пополнится новыми вагонами.

Фирменный поезд №59/60 «Волга», курсирующий на Горьковской железной дороге по маршруту Нижний Новгород – Санкт-Петербург, пополнится новыми вагонами. Об этом сообщила пресс-служба компании.Вагоны оборудованы системами климат-контроля, которые поддерживают постоянную комфортную температуру воздуха, а также экологически чистыми санитарными комнатами. У каждого места имеются розетки, USB-разъёмы для зарядки мобильных устройств и таблички со шрифтом Брайля. Боковые места дополнительно оснащены светильниками. Кроме того, в каждом вагоне установлена душевая кабина и есть столик для пеленания младенцев.В вагонах с купе для инвалидов увеличено количество специально оборудованных мест. Отныне за один рейс можно перевезти двух маломобильных пассажиров с сопровождающими.Немаловажно, что поступающий снаружи в вагоны воздух очищается за счёт двухступенчатой системы фильтрации. Внутрь не попадают пыль и неприятные запахи. Обеззараживание воздуха происходит за счет ультрафиолетовых ламп, полностью безопасных для людей.Компания продолжает работу по обновлению подвижного состава. В течение текущего года планируется получить от производителя 550 новых вагонов для поездов дальнего следования, в том числе 396 – одноэтажных, 154 – двухэтажных.