Футбольные команды Владимирской области открыли весенний сезон Владимирское Торпедо в первом матче...

Футбольные команды Владимирской области открыли весенний сезонВладимирское Торпедо в первом матче под руководством нового главного тренера Дениса Евсикова в дивизионе Б одержала крупную победу на выезде в Орехово-Зуево. Местное "Знамя труда" держалось весь весь первый тайм, а во втором получило от черно-белых сразу пять безответных мячей. Учитывая разницу забитых и пропущенных, торпедовцы сразу же взлетели на первое место турнирной таблицы.Денис Евсиков, главный тренер команды футбольного клуба "Торпедо- Владимир":- Ребят я поблагодарил и поздравил с победой. Хотелось бы поздравить всех наших болельщиков, кто за нас переживает. Получилась первая хорошая победа, будем стараться радовать и дальше всех тех, кто за нас переживает. Нервозный получился первый тайм. Ну, так обычно всегда и бывает в начале чемпионата - все идет до гола. И, как гол забили, ребятам сразу легче стало. Второй забили сразу, начали себя комфортно чувствовать и довели игру до логического завершения.А вот Муром, продолжающий выступление в дивизионе "А", свой матч проиграл, уступив аутсайдеру, московскому Велесу со счетом 0-1.Команда с берегов Оки по итогам шести матчей расположилась на седьмом месте.В следующем туре, в воскресенье, муромляне отправятся в гости к московской Родине 2, торпедовцы дома примут калиниградскую "Балтику-БФУ".