Исламский праздник «Ураза-байрам» мусульмане отметят завтра, 10 апреля, в мечети на улице Добросельской. Из-за этого будет частично перекрыта дорога, сообщили в мэрии. С 5 до 9 часов утра 10

Исламский праздник «Ураза-байрам» мусульмане отметят завтра, 10 апреля, в мечети на улице Добросельской. Из-за этого будет частично перекрыта дорога, сообщили в мэрии. С 5 до 9 часов утра 10 апреля будет ограничено движение всех видов транспорта по внутриквартальному проезду к улице Добросельской на участке от д. 162-а до д.164. Объехать участок дороги можно будет по