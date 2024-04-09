Как Владимир Солоухин спас иконы из Свято-Покровского храма, и когда церковь отреставрируют? В...

Как Владимир Солоухин спас иконы из Свято-Покровского храма, и когда церковь отреставрируют?В этом году страна отметит 100-летие со дня рождения писателя Владимира Солоухина, который родился в селе Алепино Собинского района. Что еще предстоит сделать на малой родине человека, который так много сделал для России, - расскажет Татьяна Воронцова."Мне повезло...это была еще доколхозная деревня, село Олепино. Мать была труженицей, отец...крестьянская патриархальная семья...с пасекой, лошадью, голубчиком...было счастливое детство...потом начали сбрасывать колокола с церкви, началась коллективизация"Уникальные кадры из архива 1991-ого. Переделкино. Владимирское областное телевидение в гостях у Владимира Солоухина. Владимир Алексеевич в бодром настроении, за рабочим столом. Но мысли все равно уводят в родное Олепино - так мягко и выпукло на "О" называл свою малую родину писатель."Лучше всех по продуктивности мне работалось в Олепино. К сожалению, дом обворовали. Как-то у меня душа оборвалась немножко. Надо налаживать отношения с домом"Елена Солоухина, дочь писателя Владимира Солоухина:- Даже ездить перестал сюда какое-то время...было очень неприятно.Старшая дочь писателя Елена до сих пор вспоминает , какую боль причинила отцу та кража из их домаЕлена Солоухина, дочь писателя Владимира Солоухина:- Всё вывезли, даже картины, которые подарили ему в 1960-е...книги старинные. Однажды он спас целую телегу икон, - их повезли в школу на дрова. Он сказал "давайте куплю машину дров", и их выменял, реставрировал...но все вывезли, украли.Елена Владимировна рассказывает об иконах, спасенных писателем из Свято-Покровского храма. Перед самым его закрытием церковь - всего в нескольких метрах от родового дома Солоухина.В Покровском храме он был крещен и всю жизнь мечтал о его возрождении. Уже не один десяток лет и после смерти писателя идут разговоры о необходимости реставрации святыни. Была надежда, что это произойдет в год столетия со дня рождения Солоухина. Но чуда ждать не стоит.Отец Николай - настоятель Свято-Покровского храма с 2021 года. Говорит , о церкви известно с древних времен.Отец Николай, настоятель Свято-Покровского храма:- Когда разрушился древний храм и начали стоить новый, нашли 3 антиминса: первый - времен правления князя Василя - сына Дмитрия Донского - 14 век, потом Бориса Годунова и Ивана Грозного. Именно этот храм построен в 1850 году.К храму тогда были приписаны несколько сел. Потому он столь величественен. О былом благоукрашении святыни свидетельствуют и сохранившиеся элементы росписи.Отец Николай, настоятель Свято-Покровского храма:- Вот мозаика на полу...есть несколько фресок - над входом фреска Спасителя - показывает, что храм был богатым, ухоженным. Можем здесь видеть остатки росписи, надпись есть - Дмитрий Солунский. Справа придел в честь усекновения главы Предтечи. Можем видеть сохранившуюся фреску- показывает само событие ,- когда его главу на блюде отдали Иродиаде.В 2022-ом году на деньги Министерства культуры в разрушающемся храме проведены основные работы по консервации. Но их недостаточно.Отец Николай говорит: ему ничего неизвестно ни о каких ранее объявленных сборах средств от жертвователей на храм. Если и объявлять такой сбор сейчас, то нужно подготовить соответствующую правовую базу, чтобы средства не ушли "мимо".Выход: конкретный меценат, заинтересованный в реставрации, или финансовая карта на физлицо с пометкой - сбор на храм. А деньги нужны. Работы остановились.Отец Николай, настоятель Свято-Покровского храма:- Подпорки - это не просто так...Они держат свод, что в аварийном состоянии. Конечно, для детальной работы нужен хороший проект, вот были сделаны такие укрепления сводов уголками...но все это требует детальной сметы. Вот - пробита стена насквозь, колокольню видно, стропильную систему.Сегодня необходимо перекрыть крышу металлом, поставить оконные блоки. Спасти храм от влаги, которая точит камень.Отец Николай говорит: уже смогли своими силами оформить землю и провести электричество. Но на этом все остановилось. Масштабных вложений пока нет. Выход - детальная, хотя бы поэтапная реставрация.Отец Николай, настоятель Свято-Покровского храма:- В руинах храм плачет, такое состояние, а когда то он отдавал себя людям. И всегда есть надежда, что храм вновь восстановится, и здесь загорится свеча лампады, и вновь сюда пойдет народ.Церковь - для молитвы. И если в ней не молятся - зрелище печальное.Видеть храм мучеником - боль, которая при жизни мучала Солоухина. Писатель вспоминал, как в 20-е годы растерзали Покровскую церковь, даже хотели снести. Понадобился кирпич для коровника. Но снесли только ограду ."Он ее описывает, как каменную...с чугунными решетками и башенками по углам. Вдоль ограды посажены липы - своего рода прообраз той ограды. Напротив и дом Солоухина, в одном из писем - в завещании - пишет: "Вы можете не вспоминать меня, но помните мое Алепино". Но так похоронен он в своем Алепино", - вспоминают и Владимира Алексеевича, и его родину - Алепино.Солоухин много сделал для возрождения другого храма - Христа Спасителя в Москве, - замечает отец Николай. Уничтожение святыни он считал государственным преступлением.Писателя первым отпевали под сводами восстановленного кафедрального соборного храма в апреле 1997 года. Потому что, если бы не было Солоухина, не было бы и храма Христа Спасителя, - сказал тогда Патриарх Алексий Второй.Солоухина могли похоронить с почестями в столице, но писатель в своем завещании указал именно Алепино. И это удивительное "место силы" невозможно представить без местного храма. Осталось найти реальную возможность поднять его из руин.Татьяна Воронцова, Илья Хлудов "Вести-Владимир".