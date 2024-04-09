Куда ушли полмиллиарда?: почему строительство детской поликлиники в Кольчугине завершено менее,...
"Куда ушли полмиллиарда?": почему строительство детской поликлиники в Кольчугине завершено менее, чем на 10%?
Строительство детской поликлиники в Кольчугине будет идти под контролем прокуратуры. Недавняя проверка выявила целый ряд нарушений при подготовке проектной документации и выполнении строительных работ. Все подробности у Александра Сыпченко
Кольчугинский межрайонный прокурор Михаил Кузнецов вместе с представителем подрядчика осматривает строительную площадку будущей детской поликлиники. В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" из бюджета выделено почти полмиллиарда рублей, поэтому контроль со стороны прокуратуры самый пристальный.
На сегодняшний день готовность объекта - менее 10 процентов, при том, что сдать его строители должны уже в ноябре этого года.
Михаил Кузнецов, Кольчугинский межрайонный прокурор:
- Мы неоднократно проводили совещания с подрядчиком, вносили представления, возбуждали дела об административных правонарушениях. Ситуация немножко сдвинулась с мертвой точки, и если в январе мы констатировали - в некоторые периоды - полное отсутствие рабочего персонала, то в настоящий момент на объекте находится от 10 до 15 человек.
Двухмесячное отставание от графика произошло по вине подрядчика, - заявляют в ведомстве. На объекте явно недостаточно квалифицированной рабочей силы, что и ведет к простою. Есть и другие нарушения.
Павел Калинин, начальник производственно-технического отдела ГБУ "Облстройзаказчик":
- Еще не совсем закончен первый этап, еще не разработана сметная документация, которая определит полную окончательную стоимость объекта, и не получено, соответственно, положительное заключение экспертизы по сметной документации, но это не мешает строить.
По договору подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию, пройти госэкспертизу и сдать полностью готовый объект к концу года.
Прораб Алексей Белоусов заявляет: отставание есть, но оно незначительное, в ближайшее время руководство планирует увеличить количество рабочих - минимум вдвое. Ну а сейчас здесь трудятся практически без выходных.
Алексей Белоусов, представитель компани-подрядчика:
- Выполняются работы по монтажу перекрытий технического этажа, на объекте сейчас 16 человек. В планах у нас завершение бетонирования к концу следующей недели.
Новая детская поликлиника будет обслуживать почти 10 тысяч детей со всего Кольчугинского района, - подчеркивает заместитель главврача Кольчугинской районной больницы - Андрей Салагаев. Врачи надеются, что объект все-таки будет сдан вовремя.
Андрей Салагаев, заместитель главврача Кольчугинской районной больницы:
- Старое здание уже требует переезда специалистов, перевоза дополнительного нового оборудования. Коллектив ждет это с большим нетерпением.
Контроль за ходом строительных работ, - пообещал прокурор Михаил Кузнецов, - будет только усиливаться. Отчитываться подрядчик об освоении средств будет еженедельно.
Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".