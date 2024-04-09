Куда ушли полмиллиарда?: почему строительство детской поликлиники в Кольчугине завершено менее,...

"Куда ушли полмиллиарда?": почему строительство детской поликлиники в Кольчугине завершено менее, чем на 10%?Строительство детской поликлиники в Кольчугине будет идти под контролем прокуратуры. Недавняя проверка выявила целый ряд нарушений при подготовке проектной документации и выполнении строительных работ. Все подробности у Александра СыпченкоКольчугинский межрайонный прокурор Михаил Кузнецов вместе с представителем подрядчика осматривает строительную площадку будущей детской поликлиники. В рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" из бюджета выделено почти полмиллиарда рублей, поэтому контроль со стороны прокуратуры самый пристальный.На сегодняшний день готовность объекта - менее 10 процентов, при том, что сдать его строители должны уже в ноябре этого года.Михаил Кузнецов, Кольчугинский межрайонный прокурор:- Мы неоднократно проводили совещания с подрядчиком, вносили представления, возбуждали дела об административных правонарушениях. Ситуация немножко сдвинулась с мертвой точки, и если в январе мы констатировали - в некоторые периоды - полное отсутствие рабочего персонала, то в настоящий момент на объекте находится от 10 до 15 человек.Двухмесячное отставание от графика произошло по вине подрядчика, - заявляют в ведомстве. На объекте явно недостаточно квалифицированной рабочей силы, что и ведет к простою. Есть и другие нарушения.Павел Калинин, начальник производственно-технического отдела ГБУ "Облстройзаказчик":- Еще не совсем закончен первый этап, еще не разработана сметная документация, которая определит полную окончательную стоимость объекта, и не получено, соответственно, положительное заключение экспертизы по сметной документации, но это не мешает строить.По договору подрядчик должен был разработать проектно-сметную документацию, пройти госэкспертизу и сдать полностью готовый объект к концу года.Прораб Алексей Белоусов заявляет: отставание есть, но оно незначительное, в ближайшее время руководство планирует увеличить количество рабочих - минимум вдвое. Ну а сейчас здесь трудятся практически без выходных.Алексей Белоусов, представитель компани-подрядчика:- Выполняются работы по монтажу перекрытий технического этажа, на объекте сейчас 16 человек. В планах у нас завершение бетонирования к концу следующей недели.Новая детская поликлиника будет обслуживать почти 10 тысяч детей со всего Кольчугинского района, - подчеркивает заместитель главврача Кольчугинской районной больницы - Андрей Салагаев. Врачи надеются, что объект все-таки будет сдан вовремя.Андрей Салагаев, заместитель главврача Кольчугинской районной больницы:- Старое здание уже требует переезда специалистов, перевоза дополнительного нового оборудования. Коллектив ждет это с большим нетерпением.Контроль за ходом строительных работ, - пообещал прокурор Михаил Кузнецов, - будет только усиливаться. Отчитываться подрядчик об освоении средств будет еженедельно.Александр Сыпченко, Алексей Ковалёв "Вести-Владимир".