На Международной выставке-форуме Россия в Москве округ Муром представил свой культурно-туристический потенциал.

На Международной выставке-форуме "Россия" в Москве округ Муром представил свой культурно-туристический потенциал. Об этом сообщила правительства Владимирской области.Наши земляки показали посетителям технологии верховой набойки на ткани и ручного ткачества, также продемонстрировали азы владимирской вышивки и технику плетения поясов, дошедшую до нас с XII века. Вниманию была представлена и уникальная площадка «Изба Ильи Муромца».Кроме того, дорогие гости узнали о происхождении и значении символов на муромской части вышитой карты региона.«За музыкальную атмосферу на нашем стенде отвечал прославленный мужской фольклорный ансамбль «Мурома», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.