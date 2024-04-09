По документам гараж есть, по факту – нет. Женщина проводила махинации с участками, продавая их по льготной стоимости своим родственникам, обманывая при этом кадастрового инженера. Бывший

По документам гараж есть, по факту – нет. Женщина проводила махинации с участками, продавая их по льготной стоимости своим родственникам, обманывая при этом кадастрового инженера. Бывший председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и землеустройству предстанет перед судом. Фигурантку обвиняют в трех преступлениях, связанных с мошенничеством с использованием служебного положения, рассказали в Следкоме. 30 апреля 2021