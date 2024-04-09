Двор на две хрущевки и масса бытовых проблем. Под окнами дома №20а на проспекте Ленина целых две контейнерные площадки. Одна из них принадлежит соседней четырехэтажке на Ново-Ямском

Двор на две хрущевки и масса бытовых проблем. Под окнами дома №20а на проспекте Ленина целых две контейнерные площадки. Одна из них принадлежит соседней четырехэтажке на Ново-Ямском переулке. Жильцы жалуются, что хламом переполнены обе помойки. Мусор растаскивается по тротуару. Сергей Селезнев, житель дома №20а Вот, рядом ящики, и тут еще ящики. Зачем они тут подряд