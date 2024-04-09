В Ханты-Мансийске завершился двухдневный XI Югорский лыжный марафон.

В Ханты-Мансийске завершился двухдневный XI Югорский лыжный марафон. Число участников и зрителей соревнований превысило рекордную цифру прошлого года. На дистанции в 50 км, 25 км и 5 км было заявлено 3724 участника. По итогам двух дней марафона разыгран общий призовой фонд 2,3 млн рублей, предоставленный партнером - Группой ВТБ.«Югорский лыжный марафон в одиннадцатый раз объединил в Ханты-Мансийске олимпийских чемпионов и любителей, лыжников со стажем в 60 лет и тех, кто только в этом году встал на лыжи. Мы увидели как выросли многие семьи, спортивные команды и корпоративные сборные, приезжающие к нам из года в год; какие эмоции испытывали участники, соревнуясь с самими собой и достигая поставленных целей. Такое яркое завершение сезона будет греть воспоминаниями до следующих стартов. Возможно, на Югорском лыжном марафоне получили вдохновение будущие атлеты, которые представят нашу страну через несколько лет на самом высоком спортивном уровне», – отметил единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в ХМАО – Югре Виталий Мосунов.Лучшее время - 1 час 59 минут 33 секунды в гонке на 50 км свободным стилем 6 апреля показал 29-тилетний Андрей Алипкин. Среди женщин золото - у Кристины Резцовой, она преодолела марафон в первый день соревнований за 2 часа 3 минуты 14 секунд. Вторым на финиш королевской гонки среди мужчин пришел Рифат Сафиуллин, уступив лидеру лишь долю секунды (победитель был определен по фотофинишу). «Серебро» у женщин завоевала Алина Кудисова (2:07:30). «Бронза» досталась Дмитрию Баграшову (1:59:34) и Лилии Васильевой (2:09:37). За первое место на дистанции 50 км свободным стилем чемпионы получили от организаторов марафона по 400 тыс. рублей, за второе – по 200 тыс. рублей, за третье – по 100 тыс. рублей.Во второй день соревнований, 7 апреля Станислав Волженцев (2:11:43) занял первое место в марафонском забеге классическим стилем. Его результат - 2 часа 11 минут 43 секунды. Илья Санников (2:12:02) пришел вторым, Евгений Цепков (2:12:54) - третьим. Женский пьедестал в "классике" заняли: Лилия Васильева (2:32:13), Мария Козекаева (2:34:31) и Алина Кудисова (2:38:20). Победители марафона классическим стилем награждены призами в 150 тыс. рублей, «серебряные» призеры стали обладателями 100 тыс. рублей, «бронзовые» - 50 тыс. рублей.Югорский лыжный марафон с 2013 года проводит Правительство ХМАО-Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок ХМАО-Югры, при содействии банка «Открытие» (входит в Группу ВТБ).Генеральным информационным партнером Югорского лыжного марафона-2024 является РИА Новости Спорт, информационные партнеры события - Metaratings.ru, медиахолдинг «Югра» и информационно-аналитический портал siapress.ru.