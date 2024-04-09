Об этом сообщают представители регионального Управления МЧС.

Общая площадь загораний сухостоя во Владимирской области достигла 7,9 гектар. Об этом сообщают представители областного Управления МЧС.Так, сегодня, 9 апреля, в 14:52 пожарные получили сообщение о возгорании сухой травы за домом Лакина, 165А, регионального центра. На данный момент пожар ликвидирован.«Жителей области призываем не сжигать сухую траву, чтобы избежать масштабных пожаров, приводящих к значительным материальным убыткам и экологическому ущербу», – сообщают в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.Напоминаем, с 10 апреля в регионе начнёт действовать особый противопожарный режим.