Во вторник, 9 апреля, в Суздальском районе случилось ДТП с участием пассажирского автобуса.

Во вторник, 9 апреля, в Суздальском районе случилось ДТП с участием пассажирского автобуса. Имеются пострадавшие. Об этом рассказали наши коллеги из региональных СМИ, ссылаясь на пресс-службу УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 7.10. Правоохранители предварительно установили, что автобус двигался по главной дороге. В этот момент в него врезался ГАЗ, который выехал с второстепенного пути.К 9.50 было известно о трёх пострадавших. Так, различные травмы получили двое пассажиров автобуса и женщина, сидевшая в машине ГАЗ.В настоящий момент специалисты выясняют все обстоятельства ДТП.