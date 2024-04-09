Подрядчик, не завершивший в срок капитальный ремонт «Курловской районной больницы», заплатит...

Подрядчик, не завершивший в срок капитальный ремонт «Курловской районной больницы», заплатит штраф.Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Выяснилось, что в 2023 году между ГБУЗ ВО «Курловская районная больница» и ООО «Техноком» был заключен контракт на выполнение (до 22 сентября) работ по капитальному ремонту здания поликлиники в городе Курлово - стоимостью около 17 млн рублей.Своевременно ремонт так и не завершили. В установленный срок работы были выполнены на сумму чуть более 8 млн рублей, вследствие чего жители города лишились первичной медико-санитарной помощь в полном объёме.«… По результатам проверки прокурором в отношении ООО «Техноком» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»), решением мирового судьи судебного участка № 4 города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере почти 400 тысяч рублей...» - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.Уточняется, что при надзорном сопровождении необходимые ремонтные работы всё же завершены, и в данный момент поликлиника принимает пациентов.Фото: Hush Naidoo Jade Photography on unsplash (фотосток)