Больше года цены на билеты в автобусах и троллейбусах не меняли.

Больше года цены на билеты в автобусах и троллейбусах не меняли.Значительный взлётС 10 апреля проезд в общественном транспорте областного центра подорожал, причём значительно. Теперь за билет на автобус придётся отдать 35 руб., если пассажир оплачивает «живыми» деньгами, и 33 руб. спишут с карты. «Покатушки» на троллейбусе при безналичном расчёте обойдутся немного дешевле – 32 руб. За наличные — так же, как и в автобусе: 35 руб.– При этом, по данным оператора автоматизированной системы оплаты проезда, только 15% пассажиров оплачивают наличными, – уточнила министер цен и тарифов Владимирской области Мария Новосёлова.К слову, первоначально перевозчики областного центра просили поднять тариф до 46 руб., считая его экономически обоснованным.Кого винить?Последний раз тарифы во Владимире меняли 10 февраля прошлого года. За это время в сфере транспорта произошли большие перемены.Так, за несколько месяцев с рынка перевозок ушли сразу четыре частные компании: «Ситилайн» (обслуживал маршруты № 20С, 22 и 22С), ПОФТиС (№ 18), «ОКТО» (№ 7С, 11С, 15, 21С, 25, 26С, 28 и 56) и ИП Михайлов (№ 1С и 17).Большинство маршрутов передали муниципальному «Владимирпассажиртрансу», который стал ключевым игроком областного центра.Поэтому и ценовую ставку на 96% сформировала экономика этого перевозчика.Как заверили в министерстве цен и тарифов, основными причинами, почему так резко скакнули цены на поездки в общественном транспорте, стали подорожание дизельного топлива (более чем на 17%) и увеличение заработной платы сотрудников главного перевозчика.– На 2023 г. среднюю зарплату водителей приняли на уровне 37,3 тыс. руб, кондукторов – 29,5 тыс. руб. В текущем году заработную плату водителей увеличили до 60 тыс. руб, кондукторов – до 43 тыс. руб. Эти показатели также учли в тарифной ставке, – уточнила Мария Новосёлова.Немного экономииСейчас 59% автобусов, которые выходят на линию, работают на дизельном топливе, оставшуюся часть – а это чуть меньше половины – заправляют газом.– Безусловно, газовая составляющая обходится дешевле. Это позволило сдержать темп роста тарифов, – заявила министр цен и тарифов.Сэкономить удалось и на амортизации подвижного состава: большую часть автобусов закупили совсем недавно.В планах и троллейбусный вопрос: часть «рогатых» хотят заменить на машины автономного хода, чтобы жители отдельных микрорайонов, куда не протянуты провода, тоже могли выбирать, на каком транспорте им добираться до места.Мнение экспертаГлава г. Владимира Дмитрий Наумов:– Анонсированное рядом перевозчиков повышение тарифов было значительно выше. Однако, изучив их экономические обоснования, мы вышли на те цифры, которые обозначили. Они максимально оптимальные для того, чтобы поддержать отрасль и развивать её в дальнейшем.В темуНа время, пока будут ремонтировать школу № 26, изменится направление движения автобусов № 23 на участке остановка «Улица Мира» – остановка «Родник».Автобусы этого маршрута проследуют через остановку«площадь Ленина»:– в прямом направлении «...улица Мира – Всполье – площадь Ленина (со стороны сквера) – Октябрьский проспект – Областная администрация – Родник...»;– в обратном направлении:«...Родник – Областная администрация – площадь Ленина – Всполье – Центральный парк...».Т. е. на остановку «Музей природы» автобус заезжать не будет.Также с 8 апреля 2024 г. увеличили число машин, перевозящих пассажиров по маршруту № 11С, после чего интервал движения между рейсами сократился.