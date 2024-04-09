Путешествие с музыкой: на железнодорожном вокзале Владимира проходят концерты Подарок для гостей...

"Путешествие с музыкой": на железнодорожном вокзале Владимира проходят концертыПодарок для гостей и жителей Владимира. "Путешествие с музыкой." Так называется совместный проект правительства региона и владимирского областного музыкального колледжа имени Бородина.Это серия концертов на...железнодорожном вокзале областной столицы.Как проходят такие концерты, и что в программе? - расскажет Анастасия СахароваНе каждый посетитель вокзала сразу понимает, откуда доносится музыка. Та самая "Гроза" Антонио Вивальди. В оригинале - концерт для скрипки, исполняется в аранжировке преподавателя музыкального колледжа Ольги Барабашевой на клавишах.Ирина Кузьмина, посетитель концерта:- Я подошла послушать. Я сама с музыкально-педагогическим образованием. Мне было очень интересно, чем занимается наша молодежь. Шикарная акция!А это уже не столь знакомая простому обывателю музыка - "Каприз" польского композитора Жана Батиста Синжели.Цель студентов - показать разнообразие инструментальной классики.Илья Ерёмин, студент владимирского областного музыкального колледжа им.Бородина:- Те люди, которые, возможно, как-то далеки от музыки, или которые классическую музыку не слушают, - могут с ней познакомиться. Может, для себя что-то интересное найдут.Для студентов владимирского колледжа это бесценный опыт. Они видят реакцию зрителей и.. всегда готовы к внештатным ситуациям.Савелий Солодилов, студент владимирского музыкального колледжа им.Бородина:- Несмотря на то, что мой концертмейстер не смог мне помочь, я с удовольствием выйду и сыграю соло.Такие "музыкальные паузы" помогают пассажирам скрасить ожидание поезда. А музыканты с помощью любимых мелодий желают им доброго пути.Наталья Ерёмина:- На многих вокзалах мира стоит фортепиано, где каждый пассажир, прохожий, - может сесть и сыграть. И отрадно, что сегодня и у нас во Владимире стоит инструмент. Также греет душу, что инструмент, который стоит на вокзале - фортепиано "Владимир", - в дань памяти нашего музыкального прошлого - нашей фабрики.Проект "Путешествие с музыкой" - не только для случайных пассажиров. Но и для будущих студентов колледжа имени Бородина.Ольга Барабашева, преподаватель владимирского областного музыкального колледжа им.Бородина:- Мы бы хотели, чтобы студенты учились именно в нашем регионе, в нашей прекрасной Владимирской области. Становились нашими коллегами.Каждый четверг в 17:00 здесь ждут и гостей, и жителей областной столицы. И тех, кто пришел на вокзал без билета, но ради музыки.Анастасия Сахарова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".