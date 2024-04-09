7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — эта дата стала днем рождения российского сегмента интернета. В честь 30-летия Рунета «Ростелеком» провел интерактивную лекцию в

7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — эта дата стала днем рождения российского сегмента интернета. В честь 30-летия Рунета «Ростелеком» провел интерактивную лекцию в кинотеатре-лектории Wink, расположенном в павильоне «Мир цифры» на ВДНХ. Игорь Гнездилов, директор проектов департамента HRM-технологий и аналитики«Ростелекома» Вместе с гостями мероприятия мы перенеслись в прошлое и