7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — эта дата стала днем рождения российского сегмента интернета. В честь 30-летия Рунета «Ростелеком» провел интерактивную лекцию в
<a href="https://33live.ru/novosti/09-04-2024-rostelekom-i-tele2-raskryli-sekrety-poyavleniya-interneta-v-domax-i-mobilnyx-telefonax.html" target="_blank">«Ростелеком» и Tele2 раскрыли секреты появления интернета в домах и мобильных телефонах</a> - 7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — эта дата стала днем рождения российского сегмента интернета. В честь 30-летия Рунета «Ростелеком» провел интерактивную лекцию в
[url=https://33live.ru/novosti/09-04-2024-rostelekom-i-tele2-raskryli-sekrety-poyavleniya-interneta-v-domax-i-mobilnyx-telefonax.html]«Ростелеком» и Tele2 раскрыли секреты появления интернета в домах и мобильных телефонах[/url] - 7 апреля 1994 года был зарегистрирован первый домен в зоне .ru — эта дата стала днем рождения российского сегмента интернета. В честь 30-летия Рунета «Ростелеком» провел интерактивную лекцию в