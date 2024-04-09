Салтыкова высказала свою поддержку артистке Милявской в связи со скандальной вечеринкой. По словам певицы, Милявская была подставлена организаторами.

Салтыкова высказала свою поддержку артистке Милявской в связи со скандальной вечеринкой. По словам певицы, Милявская была подставлена организаторами.Салтыкова выразила свою симпатию к Лолите, отметив, что та всегда была известна своим чувством юмора. По мнению певицы, профессиональных артистов, включая Милявскую, неправильно подвергать таким гонениям.Ирина Салтыкова критиковала организаторов вечеринки за приглашение прессы и отметила, что атмосфера мероприятия была далека от эстетики и хорошего вкуса. Она отметила отсутствие красивых образов, а также назвала одежду и стиль гостей дешевыми. Певица выразила убеждение, что если бы на вечеринке присутствовали красивые и стильные люди, событие могло бы быть воспринято более благоприятно.Ирина Салтыкова также высказала мнение о том, что наказание профессиональных артистов за подобные инциденты является несправедливым. В декабре стало известно об отмене концертов Лолиты Милявской после скандальной вечеринки. Сама артистка успокоила поклонников, заявив, что с ней все в порядке. Однако 14 февраля Лолита сообщила, что общественники требуют новых отмен ее выступлений под предлогом ее недостаточного раскаяния.Таким образом, Ирины Салтыкова оказала медийную и моральную поддерживают Лолите Милявской в сложившейся ситуации. Также она раскритиковала организаторов и общественность за несправедливое отношение к профессиональным артистам.