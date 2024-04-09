Сегодня, 9 апреля, произошел масштабный сбой в базах ГИБДД. Из-за этого оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно

Сегодня, 9 апреля, произошел масштабный сбой в базах ГИБДД. Из-за этого оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений временно ограничено, сообщили в УМВД. Также в ведомстве добавили, что специалисты работают над устранением причин сбоя. О возобновлении оказания услуг обещали сообщить дополнительно, как только все починят. Также в УМВД добавили, что время работы