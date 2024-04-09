«Ростелеком» отмечает увеличение популярности пакетных тарифов. Количество пользователей, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу

«Ростелеком» отмечает увеличение популярности пакетных тарифов. Количество пользователей, которые объединили цифровые услуги и сотовую связь в один пакет, подключившись к тарифу «Семейный», выросло на 38,6% по сравнению с прошлым годом. И спрос на данную услугу продолжает стремительно расти. Основное преимущество пакетных решений заключается в возможности оплаты нескольких услуг одним счетом с существенной выгодой. Вторая причина