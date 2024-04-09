Семья Шабариновых из Владимирской области воспитывает 9-х детей и развивает уникальный проект...

Семья Шабариновых из Владимирской области воспитывает 9-х детей и развивает уникальный проект «Дача»А мы продолжаем цикл материалов «Интересные люди Владимира: герои среди нас!»Напомним, Владимир Путин подписал 22 ноября Указ об объявлении 2024 года в России Годом семьи. И наш регион уникален тем, что здесь проживают удивительные люди. Например, Валерий и Екатерина Шабариновы – многодетная семья из Владимирской области, которая вместе уже 23 года. Они воспитывают не только своих биологических детей, но и приёмных. И, внимание, их даже не пятеро, а… девять человек! Возможно, будет и десять. «Как Бог даст…» - отмечает Екатерина.Специально для того, чтобы построить большой дом и организовать все условия для жизни ребят, семья переехала за город – в деревню.Более того, Валерий и Екатерина Шабариновы параллельно создали (НКО) проект «Дача». В большой и гостеприимный дом (он расположен на отдельном участке, и не является местом жительства пары) приезжают выпускники детских учреждений и приемные семьи для того, чтобы отдохнуть, обсудить проблемы, восстановиться и почувствовать себя ДОМА. Отметим, совершенно бесплатно.Подробности в интервью корреспондента ГТРК «Владимир» - Светланы Кугановой.«Кого-то это пугает, а мы действуем!»Дети. Много детей. Кого-то это пугает, кто-то с любопытством наблюдает со стороны, «а мы действуем» - рассказывает Екатерина:- Позвольте нам представиться, мы - семья Шабариновых, и да, у нас 9 детей. Правда, самый старший уже живёт отдельно. В итоге у нас 3 девочки и 6 мальчиков. Каждый из них - неповторим и уникален. Интересы детей совершенно разные: кто-то танцует и ходит в художественную школу, кто-то занимаются лепкой из глины и учит английский язык, кто-то увлекается баскетболом и играет в большой теннис. Всё есть в нашей семье! К сожалению, только времени не так много, как хотелось бы.- Сложно ли воспитывать сразу девятерых? И как вы пришли к твердому убеждению, что хотите большую семью?- Отметим сразу, у нас есть биологические дети - 3 мальчика и из детского дома - 3 девочки и 2 мальчика. Я всегда знала, что у нас будут приёмные дети, так как сама являюсь выпускницей детского дома. И всегда хотела помочь малышам, подросткам найти любящую семью. Всё началось с Дани, которого мы взяли из детского дома в 2008 году. Я закончила университет, мне было 28 лет, и у нас 8 лет не было детей. Через месяц после того, как мы взяли Даню я забеременела и родила сына, а потом ещё двух. Так наша семья стала расти. Дети однажды сказали, что Даня – «наш талисман». Я даже не возражаю, так и есть! Дане 22 года, и он уже живёт самостоятельно во Владимире. Сейчас самому младшему нашему ребёнку 5 лет. Друзья шутят, что у нас перевес в сторону мальчиков, их 6, а девочек - 3. Шансы сравнять счёт всегда есть, если у Бога будут планы. Мы всегда открыты…«Каждому из нас важно быть в безопасности и чувствовать поддержку…»- Екатерина, а чем вы занимаетесь помимо семьи? Слышали, что у вас есть удивительные проект «Дача» … Как родилась идея – создать такое место?- Глава семьи Валерий занимается художественной ковкой, а я в данный момент времени да, действительно занимаюсь детьми и своим Центром помощи семье - «Дача». Раньше работала психологом с выпускниками детских домов и проводила встречи для приемных родителей. Так и родилась идея - объединить семьи на свежем воздухе. Не у всех есть свои дачи. А выехать из «каменных джунглей» многим очень хочется хотя бы на пару дней. Тем более, когда есть возможность пообщаться на равных, не бояться, что тебя кто-то осудит. Всем нам важно быть в безопасности и чувствовать поддержку. И это никак не зависит от возраста. Важно быть принятыми – такими, какие мы есть. В нашей семье есть и особенные детки, но они этого не чувствуют. Все любимы. И у всех есть возможность проявить себя и самореализоваться, несмотря ни на что.- В данный момент времени мы функционируем как гостевой дом, но очень стремимся наполнить его и образовательным компонентом. Открыть мастерские по гончарному делу, научить и показать, как ухаживать за животными. У нас есть уже небольшой птичник: индюки, утки, куры и цесарки. Недавно появилась и коза нубийская, от неё все в восторге! Мы пока в начале пути. И первый этап создания инфраструктуры почти завершен. Теперь занимаемся наполнением дома интересными проектами и… людьми. Приехать в центр можно абсолютно бесплатно, у нас есть шикарная русская баня.«Будьте честными с детьми…»- Поделитесь секретами воспитания девятерых детей. Иногда с двумя-то не знаешь, что делать…- Из личного опыта, когда уже есть 3-4 ребенка, то другие дети легко приходят в семью, и воспитательные моменты гораздо проще реализовать. Когда ребенок – один (или их двое), то они могут манипулировать своими родителями. Очень часто мамы и папы стараются оправдать своё отсутствие дома (из-за работы и дел) дорогими гаджетами. Так вот… мой осознанный выбор - быть с детьми. Я хочу быть в их жизни. Может, конечно, иногда им хочется, чтобы я уехала на учёбу или по работе на пару дней… (смеётся) У них бывает и такая возможность, но мы очень радуемся друг другу при встрече.- У нас большой дом, и у всех достаточно личного пространства, поэтому конфликты между детьми сведены к минимуму. Для нас с мужем важно быть честными с детьми, уважать интересы друг друга, а там и до любви… один шаг.- Мама... Что вы чувствуете, когда слышите это от детей, которых усыновили? Это огромная ответственность - стать родным и самым близким человечку, у которого ещё все только формируется. Человечку, которому в столь юном возрасте уже пришлось нелегко...- Удивительное время для всех членов семьи, когда появляется новый ребёнок, и он уже умеет говорить. Из опыта, детям сказать "мама" вообще не сложно. Они хотят семью. И каждый ребенок мечтает, чтобы у него была мама. Мы взяли в семью уже 16-летнего мальчика, и он очень быстро стал называть меня мамой… Я была удивлена. "Мама" - это волшебное слово, которое даёт покой, защиту и мир в сердце.«У особенных деток должны быть детство и семья…»- Солнечные детки… Чудесные! Особенные! Они радуются всему вокруг! Особенности воспитания таких ребят… Поделитесь секретами?- В нашей семье чаще всего появляются необычные детки, и мы с мужем понимаем всю ответственность за них, при этом у нас никто к ним не относится снисходительно. В итоге они хорошо развиваются и социализируются. Они всегда на равных с другими детьми, в игре учатся выполнять правила, ждать, делиться. У нас есть солнечная Оля, которая занимается танцами с обычными детками уже четвёртый год, лепит из глины, даже училась играть в большой теннис. У Серёжи, которому сейчас 5 лет, тоже много особенностей в развитии, но при этом у него отличная память, он очень общительный. Любит собирать пазлы, и делает это превосходно! Нам с мужем очень хочется, чтобы дети с ОВЗ жили в семьях, а не в специальных учреждениях. Они очень хорошо развиваются в семье, у них - свои таланты. Только надо присмотреться. А как мы радуемся их успехам, даже незначительным! Им просто надо чуть больше времени. И прогресс обязательно будет. А в целом их просто надо принять такими, какие они есть, любить, и их доброта, нежность покроют все косые взгляды. У таких деток должны быть детство и семья.- Год семьи – 2024-й… Чему очень рады (какой поддержке со стороны государства), а что хотелось бы доработать?- Да, 2024-й год объявлен Годом семьи, и это очень приятно. К сожалению, мы не получаем мощную поддержку со стороны государства, так как не являемся малоимущими, и многие ощутимые льготы идут мимо нас. Чтобы получать финансовую поддержку, надо соблюсти много разных пунктов и… ничего не иметь. Мы много работаем, и с точки зрения государства не нуждаемся в поддержке. Например, совместный отдых с детьми на море... У нас в эту программу попало только два ребёнка, а остальные – нет. Много нюансов. Пока выходит, что если ты много работаешь, то поддержку не получаешь, а если же наоборот – вам предоставляются выплаты, льготы и пр. Я бы на месте властей обратила на это внимание. Очень тонкий момент. Любая многодетная семья заслуживает поддержки и внимания, точнее – дети в ней.Что такое счастье? Екатерина Шабаринова уверена, что это семья, дети и возможность самореализоваться. А ещё – искренние улыбки тех, кто приезжает на их… не просто дачу.Светлана Куганова, ГТРК «Владимир»Фото: из личного архива семьи ШабариновыхЧитайте также:В День Петра и Февронии Муромских многодетные семьи из Владимирской области поделились секретами личного счастьяhttps://vladtv.ru/society/146165/Многодетные семьи из Владимирской области рассказали о поддержке государства и недоработанных законахhttps://vladtv.ru/society/141454/