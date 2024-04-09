Синоптики прогнозируют во Владимирской области июньскую температуру воздуха и смену атмосферного...

Синоптики прогнозируют во Владимирской области июньскую температуру воздуха и смену атмосферного давленияОблачная гряда тёплого атмосферного фронта станет причиной локальных и кратковременных дождей, в вечерние часы местами сопровождаемых раскатами грома, а начавшиеся процессы повышения температуры продолжатся.Показания термометров выйдут на уровень июньских значений.Завтра (10 апреля) во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается +18… 20°C тепла. Переменная облачность. К ночи температура опустится до +11°C.Атмосферное давление повысится до 752 мм ртутного столба. Ветер — юго-восточный, до 2 метров в секунду.Народный прогноз погоды на 10 апреля:«Если чибисы летают низко и с громкими криками, то лето будет засушливым»;«Если мать-и-мачеха расцвела к 10 апреля, то лето будет очень тёплым и сухим»;«Если неожиданно пошёл снег, то июль может быть дождливым».Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений