Смотрите Вести в 14:30: детскую поликлинику в Кольчугине достраивают под пристальным надзором...

Смотрите "Вести" в 14:30: детскую поликлинику в Кольчугине достраивают под пристальным надзором прокуратурыОгнеопасный сезон- Внимание! Особый противопожарный режим. Что можно делать, а что - под запретом? Гражданам разъясняют сотрудники МЧС.Клинический случай- Детскую поликлинику в Кольчугине достраивают под пристальным надзором прокуратуры. Кто виноват в отставании от графика?Музыкальная станция- Железнодорожный вокзал Владимира по четвергам превращается...в концертную площадку. Уникальный проект "Путешествие с музыкой".