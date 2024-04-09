Поплыли первые дома из-за половодья. Такие заголовки встречались в социальных сетях в последнее время. А причиной тому – видео из сообщества «Подслушано Ковров». Его, судя по всему, сняли

Поплыли первые дома из-за половодья. Такие заголовки встречались в социальных сетях в последнее время. А причиной тому – видео из сообщества «Подслушано Ковров». Его, судя по всему, сняли местные рыбаки. На кадрах – полуразвалившаяся постройка медленно плывет по Клязьме. В комментариях под записью люди предположили, что это унесло небольшую дачу. Остроумные жители тут же стали