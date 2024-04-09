Мужчина из Вязниковского района поджег квартиру жены в доме №29 на Горького в Гороховце после ссоры. Это случилось в районе 8 вечера 31 октября 2023 года. Тогда спасатели эвакуировали 40 человек,

Мужчина из Вязниковского района поджег квартиру жены в доме №29 на Горького в Гороховце после ссоры. Это случилось в районе 8 вечера 31 октября 2023 года. Тогда спасатели эвакуировали 40 человек, из которых 8 – дети. Поджигатель мог остаться безнаказанным, если бы тёща поджигателя не обратилась в прокуратуру. Дело в том, что пожар на площади 10