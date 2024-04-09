В Гороховце вынесен приговор местному жителю, который поджёг квартиру супруги на глазах у сына. В...

В Гороховце вынесен приговор местному жителю, который поджёг квартиру супруги на глазах у сына.В пресс-службе региональной прокуратуры рассказывают, что всё произошло 31 октября 2023 года.Вместе с восьмилетним сыном от первого брака мужчина находился в квартире своей жены в Гороховце.Между супругами произошёл конфликт, и женщина ушла из дома. Ссора продолжилась «по телефону».Решив отомстить жене, мужчина поджег диван в комнате. Осознавая, что огонь быстро распространяется, и вся квартира выгорит (возможности проживать у его жены в ней не будет), мужчина взял сына и спокойно покинул место преступления, вызвав такси.В результате преступных действий женщине причинен ущерб - более 700 тысяч рублей.Правда, в пресс-службе региональной прокуратуры поясняют, что осужденный вину в совершённом преступлении всё же признал, а причинённый вред возместил.Приговором суда мужчине назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год с отбыванием в исправительном центре и с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Фото: Cullan Smith on Unsplash (фотосток)