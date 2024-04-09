В Гусь-Хрустальном районе наказали подрядчика, который вовремя не завершил капремонт здания поликлинике в городе Курлово.

В Гусь-Хрустальном районе наказали подрядчика, который вовремя не завершил капремонт здания поликлинике в городе Курлово. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Правоохранители выяснили, что Курловская РБ заключила договор с ООО «Техноком» на ремонт поликлиники на сумму 17 млн рублей. По договору работы на объекте должны были быть закончены до 22 сентября 2023 года, однако подрядчик не выполнил данное условие.В отношении ООО «Техноком» было возбуждено административное дело. Суд назначил виновному штраф почти в 400 тыс. рублей.«При надзорном сопровождении прокуратуры необходимые ремонтные работы завершены, поликлиника принимает пациентов», - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.