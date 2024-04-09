В Гусь-Хрустальном районе наказали подрядчика, который вовремя не завершил капремонт здания поликлинике в городе Курлово.
В Гусь-Хрустальном районе наказали подрядчика, который вовремя не завершил капремонт здания поликлинике в городе Курлово. Об этом рассказала региональной прокуратуры.
Правоохранители выяснили, что Курловская РБ заключила договор с ООО «Техноком» на ремонт поликлиники на сумму 17 млн рублей. По договору работы на объекте должны были быть закончены до 22 сентября 2023 года, однако подрядчик не выполнил данное условие.
В отношении ООО «Техноком» было возбуждено административное дело. Суд назначил виновному штраф почти в 400 тыс. рублей.
«При надзорном сопровождении прокуратуры необходимые ремонтные работы завершены, поликлиника принимает пациентов», - отмечается в сообщении пресс-службы прокуратуры Владимирской области.