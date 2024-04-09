В Муроме во время пожара из офисного здания были эвакуированы 10 человек. О пожаре сообщает...

В Муроме во время пожара из офисного здания были эвакуированы 10 человек.О пожаре сообщает пресс-служба МЧС России по Владимирской области.Возгорание произошло накануне вечером (8 апреля, в районе 18:00) в городе Муроме, на Радиозаводском шоссе, в здании №21 «А».Известно, что сообщение о пожаре поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Владимирской области в 18:02.Спасатели незамедлительно выехали на место. Было эвакуировано 10 человек.О пострадавших не сообщается. Уточняется, что предварительная площадь пожара — 12 квадратных метров.К ликвидации пожара привлекались 6 единиц техники и 18 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо как можно быстрее звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области