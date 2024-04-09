Первая пожарная автоцистерна приехала во Владимирскую область. Машину передадут Ковровскому филиалу ГАУ «Владлесхоз». В 2024 году запланированы к покупке еще 10 единиц техники, рассказали в

Первая пожарная автоцистерна приехала во Владимирскую область. Машину передадут Ковровскому филиалу ГАУ «Владлесхоз». В 2024 году запланированы к покупке еще 10 единиц техники, рассказали в пресс-службе правительства. Автоцистерна нужна для доставки к месту пожара боевого расчета из 7 человек, пожарного оборудования, воды и пенообразователя. Ну и для тушения пожара водой из цистерны, открытого водоема или