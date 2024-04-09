За нелегальное производство бытовой химии перед судом предстанут 7 наших земляков и один житель Московской области.

За нелегальное производство бытовой химии перед судом предстанут 7 наших земляков и один житель Московской области. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Правоохранители установили, что в 2022 и 2023 годах фигуранты работали в нескольких цехах Александрова. Они делали моющие средства и стиральные порошки под популярными брендами.В ходе обысков стражи порядка конфисковали более 1,5 тыс. пластиковых ёмкостей с бытовой химией. Ущерб, нанесённым правообладателям, превысил 9 млн рублей.«В настоящее время уголовное дело, составившее 19 томов, направлено в суд для рассмотрения по существу», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.