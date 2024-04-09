В Суздальском районе пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшие В...

В Суздальском районе пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем, есть пострадавшиеВ пресс-службе УМВД России по Владимирской области подтвердили информацию о ДТП в Суздальском районе (при повороте на Сущево).Столкновение произошло 9 апреля 2024 года около 7:10 утра.По предварительной информации, водитель автомобиля «ГАЗ», выезжая со второстепенной дороги, допустил столкновение со следовавшим по главной дороге автобусом.По состоянию на 9.50 сообщается о трех пострадавших: женщине, находившейся в автомобиле, и двух гражданах, находившихся в автобусе.Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливают сотрудники полиции.Информация уточняется.Фото: https://vk.com/transport_vladimira33