70 саженцев роз немецкого сорта Дуфтвольке, известного ярким фруктовым ароматом, высадят во Владимире. Один куст обойдется в 2 303 рубля, а в общем на такое озеленение выделено 161 233 рублей. Это

70 саженцев роз немецкого сорта Дуфтвольке, известного ярким фруктовым ароматом, высадят во Владимире. Один куст обойдется в 2 303 рубля, а в общем на такое озеленение выделено 161 233 рублей. Это следует из информации на сайте госзакупок. Подрядчика будут искать до 25 апреля. Он должен будет закупить и принять саженцы. С немецкого языка название сорта переводится как