Уже завтра, 10 апреля, в областной столице подорожает проезд в общественном транспорте. Напоминаем, что билеты стали дороже на 5 рублей. Проезд в автобусе теперь будет стоить 35 рублей

Уже завтра, 10 апреля, в областной столице подорожает проезд в общественном транспорте. Напоминаем, что билеты стали дороже на 5 рублей. Проезд в автобусе теперь будет стоить 35 рублей наличными и 33, если оплата по карте. Поездка в троллейбусе наличными обойдется в столько же, вот безналом – 32 рубля. Так же будет стоить и поездка на