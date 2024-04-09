Владимирцам рассказали, опасны ли ГМО-продукты для здоровья человека? Генетически модифицированные...

Владимирцам рассказали, опасны ли ГМО-продукты для здоровья человека?Генетически модифицированные организмы в продуктах питания — это растения и животные, которым были искусственно подселены гены других видов. Такие модификации нужны, чтобы увеличить урожайность, повысить устойчивость к негативным внешним условиям, ускорить рост организма и так далее.В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» объяснили, вредны ли ГМО-продукты для здоровья человека.В современном мире генная модификация широко применяется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и фармакологии.Через пищеварительный трак проходит большое количество чужеродных для человека ДНК — рыбы, мяса и растительной пищи. Однако, никаких последствий, с точки зрения изменения генетических свойств клеток человека или микробиоты кишечника при этом не происходит. ГМО-продукты — не исключение. Подвергаясь расщеплению, такие ДНК теряют свои свойства кодировать белки.Научно не удалось доказать факт попадания такой ДНК в бактерии микробиоты кишечника и изменения их свойств. Наоборот, - исследования доказали, что употребление ГМО-продуктов не несет никаких рисков. Но откуда пошел стереотип, что это вредно?Риск употребления в пищу чужеродных белков может быть связан с их токсическим действием, влиянием на различные системы организма и появлением аллергических реакций. Поэтому перед использованием конкретного ГМ-организма в пищевой промышленности проводится комплексная экспертиза его безопасности.Важно: все имевшие большой публичный резонанс научные работы о вреде ГМО после тщательного научного анализа были признаны недоказанными. Часть из них была официально отозвана из научных журналов.Преимущества применения ГМО в сельском хозяйстве:- Увеличение урожая.- Уменьшение использования пестицидов.- Минимизация влияния антропогенной деятельности на природные экосистемы.- ГМ-растения обладают уникальными свойствами: устойчивостью к вредителям и гербицидам – средствам борьбы с сорняками.- В результате использования ГМ-культур уменьшается популяция и разнообразие насекомых-вредителей и растений-сорняков в районах сельхозугодий.Кроме того, в России действует эффективная система санитарного контроля. Для этого Роспотребнадзор проводит государственную регистрацию продуктов с комплексной оценкой рисков и учетом содержания в них ГМО.Оценка безопасности включает:- Молекулярно-генетические исследования.- Медико-биологическую оценку безопасности.- Санитарно-эпидемиологическую экспертизу.В центрах гигиены и эпидемиологии во всех субъектах РФ проводят скрининговые, качественные и количественные методы определения ГМО растительного происхождения, основанные на молекулярно-биологических технологиях. Это помогает с максимальной степенью достоверности обнаруживать как линии ГМО, разрешенные к применению в установленном порядке, так и новые линии ГМО второго поколения, а также генетические вставки, характерные для генетически модифицированных организмов, не зарегистрированных в нашей стране.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображенийЧитайте также:Владимирцам рассказали, какие продукты помогут зарядиться энергией и войти в рабочий ритмВладимирцам рассказали, как составить здоровый рацион для ребенкаВладимирцам представили топ пять самых полезных для здоровья специй