Владимирцам рассказали, опасны ли ГМО-продукты для здоровья человека?
Генетически модифицированные...
Владимирцам рассказали, опасны ли ГМО-продукты для здоровья человека?
Генетически модифицированные организмы в продуктах питания — это растения и животные, которым были искусственно подселены гены других видов. Такие модификации нужны, чтобы увеличить урожайность, повысить устойчивость к негативным внешним условиям, ускорить рост организма и так далее.
В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» объяснили, вредны ли ГМО-продукты для здоровья человека.
В современном мире генная модификация широко применяется в сельском хозяйстве, пищевой промышленности и фармакологии.
Через пищеварительный трак проходит большое количество чужеродных для человека ДНК — рыбы, мяса и растительной пищи. Однако, никаких последствий, с точки зрения изменения генетических свойств клеток человека или микробиоты кишечника при этом не происходит. ГМО-продукты — не исключение. Подвергаясь расщеплению, такие ДНК теряют свои свойства кодировать белки.
Научно не удалось доказать факт попадания такой ДНК в бактерии микробиоты кишечника и изменения их свойств. Наоборот, - исследования доказали, что употребление ГМО-продуктов не несет никаких рисков. Но откуда пошел стереотип, что это вредно?
Риск употребления в пищу чужеродных белков может быть связан с их токсическим действием, влиянием на различные системы организма и появлением аллергических реакций. Поэтому перед использованием конкретного ГМ-организма в пищевой промышленности проводится комплексная экспертиза его безопасности.
Важно: все имевшие большой публичный резонанс научные работы о вреде ГМО после тщательного научного анализа были признаны недоказанными. Часть из них была официально отозвана из научных журналов.
Преимущества применения ГМО в сельском хозяйстве:
- Увеличение урожая.
- Уменьшение использования пестицидов.
- Минимизация влияния антропогенной деятельности на природные экосистемы.
- ГМ-растения обладают уникальными свойствами: устойчивостью к вредителям и гербицидам – средствам борьбы с сорняками.
- В результате использования ГМ-культур уменьшается популяция и разнообразие насекомых-вредителей и растений-сорняков в районах сельхозугодий.
Кроме того, в России действует эффективная система санитарного контроля. Для этого Роспотребнадзор проводит государственную регистрацию продуктов с комплексной оценкой рисков и учетом содержания в них ГМО.
Оценка безопасности включает:
- Молекулярно-генетические исследования.
- Медико-биологическую оценку безопасности.
- Санитарно-эпидемиологическую экспертизу.
В центрах гигиены и эпидемиологии во всех субъектах РФ проводят скрининговые, качественные и количественные методы определения ГМО растительного происхождения, основанные на молекулярно-биологических технологиях. Это помогает с максимальной степенью достоверности обнаруживать как линии ГМО, разрешенные к применению в установленном порядке, так и новые линии ГМО второго поколения, а также генетические вставки, характерные для генетически модифицированных организмов, не зарегистрированных в нашей стране.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений
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