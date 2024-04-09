Об этом сообщили сотрудники Информационного центра Правительства Владимирской области.

Владимирцы смогут написать «Диктант Победы» 26 апреля. Об этом сообщили сотрудники Информационного центра Правительства Владимирской области.«В этом году задания диктанта будут посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, освобождению Крыма, Белоруссии, юбилеям писателей-фронтовиков», – уточнили в пресс-службе.Текст можно написать очно на одной площадок проведения либо же онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Кстати, на сайте есть тренировочные тесты.