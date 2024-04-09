Владимирцы увидят пьесу, приуроченную к столетию Владимира Солоухина К столетию певца владимирских...

Владимирцы увидят пьесу, приуроченную к столетию Владимира СолоухинаК столетию певца владимирских просёлков - писателя Владимира Солоухина - в областном центре поставили новую пьесу. На премьере спектакля "Синие озера" побывала наш корреспондент - Вера Куликова.Спектакль "Синие озёра" - это история о любви, о человеке, который до конца жизни был предан России, своей малой Родине - селу Алепину.О Владимире Солоухине автор пьесы Ольга Гунина знала с детства. Читала его прозу, стихи. А вот в родном доме писателя впервые побывала только в прошлом году.Ольга Гунина, член Союза писателей России, автор пьесы:- Это было настолько трогательно и пронзительно. Я прочувствовала, и у меня было ощущение, что я присоединилась. Я поняла год назад, что мне очень хочется написать, как я говорю, - "композицию", и по его стихам, и по его прозе, и как-то сделать это спектаклем.Лирический герой родился сразу, - рассказывает автор. Стихи Владимира Солоухина настолько трогательны и поэтичны, что сама собой родилась пьеса. В ней только двое. Он и она. В диалоге рождается чувство.Илья Струков, артист:- Я городской человек. Немножко суетной, который попадает в атмосферу тепла деревенского, и встречает какую-то странную женщину, которая потихонечку пробуждает в нем тонкие чувства.Поставила спектакль актриса и режиссер из Москвы - Валерия Приходченко. Говорит, открыла для себя не только Солоухина, но и владимирскую школу живописи.Декорациями к постановке стали картины известного владимирского художника Дмитрия Холина.Валерия Приходченко, режиссёр (Москва):- Я открыла Солоухина, я открыла Владимир, я открыла ваших художников потрясающих. Потому что Ольга Владимировна на подготовительном этапе прислала мне большой список художников Владимирской области. И я окунулась в это пространство. Это удивительные какие-то художники! Очень жаль, что не все мы о них знаем!По словам режиссера, работать над спектаклем было очень интересно. Актеры Елена Куликова и Илья Струков были настолько органичны, что, казалось, - все происходит в жизни, а не на сцене.Валерия Приходченко, режиссёр (Москва):- Я понимаю, что такой работы в моем режиссерском портфолио никогда не было. И я этому бесконечно рада, потому что именно такой пасторальной истории, в большей степени - поэтичной, драматургической, и с участием артистов таких прекрасных, - не было!На премьере в качестве почетного гостя была младшая дочь писателя Елена Солоухина. Для нее трогательные отношения ее родителей всегда были примером. И, в первую очередь, - этот спектакль посвящен им.Для писателя Владимира Солоухина не было никого родней супруги, и ничего родней - синих озер и владимирских перелесков.Елена Солоухина, младшая дочь писателя Владимира Солоухина:- Он был абсолютно русским человеком. Он любил все русское. За границу он часто выезжал. Больше двух недель он не мог там находиться. Его тянуло обратно.Спектакль театра-салона "Актеры и Авторы" уже готовится к гастролям. Его покажут по всей области. И в столетие Владимира Солоухина в июне показ обязательно пройдет на его родине в Алепино.Вера Куликова, Андрей Беляков "Вести-Владимир".