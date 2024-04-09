На Первенстве России по гимнастике, которое проходило в Уфе, владимирские атлеты завоевали 8 медалей разных достоинств.

На Первенстве России по гимнастике, которое проходило в Уфе, владимирские атлеты завоевали 8 медалей разных достоинств. Об этом рассказала регионального правительства.Так, золотые награды в разных упражнениях получили наши спортсмены София Фестинатова, Тимофей Акиньшин и Матвей Акиньшин. Серебряные медали взяли Севда Шукюрова, Всеволод Коротков и Тимофей Акиньшин.«Поздравляем победителей, призёров и весь тренерский штаб СШОР имени Н.Г. Толкачёва», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Владимирской области.