Владимирскую область посетил Министр спорта РФ Олег Матыцин Об этом в своих официальных соцсетях...

Владимирскую область посетил Министр спорта РФ Олег МатыцинОб этом в своих официальных соцсетях сообщил губернатор Владимирской области — Александр Авдеев:«… Мы с Олегом Васильевичем обсудили перспективы поддержки регионального спорта, в том числе по развитию инфраструктуры, а затем продолжили говорить о планах и возможностях со спортивной общественностью нашей области. Спортсмены, тренеры, руководители спортивных учреждений и федераций – главные участники преобразований, которые позволяют сделать спорт нормой жизни в нашей стране».Губернатор Владимирской области поблагодарил всех участников встречи.«… Друзья, спасибо всем, кто пришёл на встречу и поделился своими мнениями, предложениями, задавал вопросы. Всё услышали и как минимум обязательно будем иметь ввиду при решении задач по развитию спорта, а что-то наверняка сможем воплотить в жизнь в ближайшие годы...» - подчеркнул Александр Авдеев.Фото: https://t.me/avdeev_o_vazhnom