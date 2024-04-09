Автобус маршрута №17 возобновит работу с 15 апреля, поделился мэр Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. И для многих эта новость – облегчение, ведь маршрут №17 на время заменяли 29С, а это

Автобус маршрута №17 возобновит работу с 15 апреля, поделился мэр Дмитрий Наумов в своем телеграм-канале. И для многих эта новость – облегчение, ведь маршрут №17 на время заменяли 29С, а это – совершенно неравнозначный вариант, потому что 29С двигается в сторону улицы Горького, а не в центр. Напомним, 17-ый автобус исчез с владимирских дорог внезапно