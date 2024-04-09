В среду, 10 апреля 2024 года, на улице Добросельской региональной столицы временно перекроют движение.

В среду, 10 апреля 2024 года, на улице Добросельской региональной столицы временно перекроют движение. Об этом рассказала администрации Владимира.Ограничения связаны с празднованием Ураза-байрам и вводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Проезд будет закрыт с 5.00 до 9.00 на участке от дома №162-а до дома №164.«Напоминаем о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения всеми его участниками, а водителям – о своевременном выборе путей объезда», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.