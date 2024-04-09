Во Владимире вновь зафиксировано загорание сухой травы, сообщили в МЧС области. В этот раз пожар случился за домом №165а на улице Лакина. Вызов поступил спасателям сегодня, 9 апреля, в 14:52.

Во Владимире вновь зафиксировано загорание сухой травы, сообщили в МЧС области. В этот раз пожар случился за домом №165а на улице Лакина. Вызов поступил спасателям сегодня, 9 апреля, в 14:52. Огонь успешно потушили. С начала весны общая площадь загораний сухостоя в регионе достигла 7,9192 гектара. В связи с увеличением количества пожаров на территории Владимирской области