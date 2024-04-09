Во Владимире ушедшего перевозчика «ОКТО» через суд обязали выплатить компании «Ресурс» более...

Во Владимире ушедшего перевозчика «ОКТО» через суд обязали выплатить компании «Ресурс» более миллиона рублей.Дело в том, что общество с ограниченной ответственностью «Ресурс» обратилось в Арбитражный суд Владимирской области с иском к «ОКТО» о взыскании задолженности в сумме 1,1 млн рублей и пени - 575 тысяч рублей.Ответчик в отзывах на исковое заявление не оспорил размер основной задолженности, ходатайствовал о снижении суммы неустойки в порядке статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации до 132 600 руб.Выяснилось, что между ООО «Ресурс» (продавец) и ООО «ОКТО» (покупатель) был заключен договор, согласно которого продавец обязался поставить покупателю горюче-смазочные материалы, а так же иные товары.Истец поставил ответчику по универсальным передаточным актам товар, который был оплачен частично в сумме 61 350 руб. И в результате образовалась задолженность - 1 187 400 руб.Истцом ответчику была направлена претензия, с требованием оплатить образовавшуюся задолженность. Но, увы, она осталась без удовлетворения.Наличие задолженности за поставленный товар и послужило основанием для обращения истца в арбитражный суд.Ознакомившись и изучив материалы дела, Арбитражный суд Владимирской области постановил - взыскать с «ОКТО» в пользу «Ресурс» долг - 1 187 400 руб., неустойку - 132 600 руб. и расходы по оплате государственной пошлины - 30 626 руб.Уточняется, что решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента его принятия.Фото: Архив ГТРК «Владимир»